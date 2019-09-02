Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu

5 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu

Bekir Pakdemirli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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