Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu
5 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Kontrol Merkezinde açıklamalarda bulundu
ABD'de gemi yangını; 34 kişi yaşamını yitirdi Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi? Kuzuyu kapan kurt, vatandaş kamerasına yakalandı Batman otogarında oğlu öldürülen baba: 50 bin TL verdik kalan 100 bin TL kan parasını vermek için ailece çalışıyorduk