Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından İtibaren Başlayarak Toplamda 438 Bin 284...
1 saat önce
IHAAW111857-EKO/10-01-2019- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi.
IHAAW111857-EKO/10-01-2019
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi. 10.01.2019 11: 18: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
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