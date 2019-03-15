Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın tedbir alması gerektiğini düşünüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) İslamofobiyle ilgili dünyada yükselen bir trend var. Bununla ilgili tüm uluslararası camianın tedbir alması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sadece İslam'a değil, bütün dinlere karşı bu tarz menfur saldırıların baştan önlenmesi mutlaka gerekiyor. Uluslararası camianın bu konuda sesini çıkarmasını bekliyoruz."

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