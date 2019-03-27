Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli Elektrikli Traktör) Dünyadaki Çok Büyük Traktör...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA
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