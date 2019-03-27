Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli Elektrikli Traktör) Dünyadaki Çok Büyük Traktör...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli Elektrikli Traktör) Dünyadaki Çok Büyük Traktör...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Güncel
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