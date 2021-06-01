Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çaykur Hayrat Fidanlığında İncelemeler Yaptı. - Son Dakika

Rize'de heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunmak ve bazı programlara katılmak üzere Rize'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çaykur Hayrat Fidanlığında incelemeler yaptı ardından Çaykur Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli beraberinde AK Parti Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak ile birlikte Çaykur'a ait Hayrat Fidanlığına gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Genel Müdür Yardımcıları Süleyman Pınarbaş ve Dr. Turgay Turna karşıladı. Hayrat Fidanlığındaki ARGE çalışmaları hakkında Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim'den bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Çay ziraatını geliştirmek için önemli ARGE çalışmalarının yapıldığı merkezi gezdik. Bakanlık olarak üretimi, araştırmayı, çeşitliliği, katma değeri destekliyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli ardından Çaykur Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.