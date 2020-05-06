Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Erzurum Özelinde Sektörel Değerlendirmeler" toplantısına telekonferans ile katılarak, katılımcıların sorun talep ve önerilerini dinledi.



Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı telekonferans aracılığı ile gerçekleştirilen "Erzurum Özelinde Sektörel Değerlendirmeler" toplantısına Erzurum Valisi Okay Memiş, Milletvekilleri Prof.Dr. Recep Akdağ, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Prof. Dr. Kamil Aydın, Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ile STK, Kooperatif, Birlik temsilcileri ile besici ve üreticiler katılarak görüş öneri ve taleplerini Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye aktardılar.



Öte yandan telekonferans görüşmesi ile alakalı olarak değerlendirmelerde bulunan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise "Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, Milletvekillerimiz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, STK, Kooperatif ve Birlik temsilcilerimiz ile üretici ve besicilerimizin bir araya gelerek telekonferans sistemi üzerinden yaptığımız toplantı ile birlik ve beraberlik ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktayız. Covid-19 salgınından dolayı zor bir süreçten geçmekteyiz. Üretici, Besici ve sektörün talep, öneri ve sıkıntılarını geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bugün de canlı bağlantı ile Sayın Bakanımıza bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. Bu konuda başta Cumhurbaşkanlığımızın ve Bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve sundukları destek paketleri çiftçimiz, üreticimiz, besicimiz için bir can suyu olmuştur. Bizde bugün Sayın Bakanımıza bölge tarım ve hayvancılığının gelişimi için hazırladığımız taleplerimizi aktarma fırsatı yakaladık. Bu anlamda ilimiz ve bölgemiz için daima desteklerini esirgemeyen Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi. - ERZURUM