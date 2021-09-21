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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

21.09.2021 15:38
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" Kuru fasulye üretiminde rekor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye'nin...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Kuru fasulye üretiminde rekor

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru fasulye üretimine yönelik yapılan çalışmalar ve verilen desteklerin sonuç verdiğini belirterek, "Türkiye'nin kuru fasulye üretimi yıllar itibarıyla katlanarak arttı. 2020 yılında üretimde cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Son 18 yılda Bitlis'in kuru fasulye üretiminde 60 kat artış yaşandı

Türkiye fasulye üretiminin yüzde on ikisini üreterek 2002 yılında ellinci sıradan 2020 yılında üçüncü sıraya yükselen Bitlis'te, kuru fasulye hasadı yapan çiftçi Veysi İşler ile telefonda görüştü. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ile Ahlat Ziraat Odaları Başkanı Necat Demirden'le konuşan Bakan Pakdemirli kendilerini tebrik etti.

Bu yıl Türkiye genelinde üretimi gerçekleştirilen 300 bin tonun üzerinde üretimde Bitlis'in önemli rolü olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, Çiftçi Veysi İşler ile konuşmasında Bitlis'e özellikle çok teşekkür eden Bakan Pakdemirli "2002'de sadece 655 ton kuru fasulye üretimi yapan bir Bitlis'ten geçen yıl 32 bin tonun üzerinde üretim yapan bir Bitlis'e geldik. Son 19 yılda yaklaşık 60 kat artış var. 2021'de de inşallah 40 bin ton üretiyor olacağız. Son 3 yıla baktığımızda yüzde 100'den fazla bir artış var" değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis bu sene bereketi gördü

Tüm üretici, çiftçi ve paydaşlara bu başarılarından dolayı teşekkür eden Bakan Pakdemirli "Bu başarı üreticimizin başarısıdır. Allaha şükür Bitlis bu sene bereketi görmüş. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

Bitlisli çiftçi Veysi İşler de üretimden memnun olduklarını belirterek "Bakanlığımızın desteği ile üretimi daha da artıracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet, Türkiye, Bitlis, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: 'Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Kuru fasulye üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık" - Son Dakika
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