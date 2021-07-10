Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli İlimize Geldi - Son Dakika

Bir dizi ziyaretler için ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından tarafından Namık Kemal Üniversitesi'nde karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik binasına gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Aziz Yıldırım'dan ilimiz ile ilgili brifing aldı. Vali Aziz Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli'ye, ilimize özgü, yöresel "Karacakılavuz El Dokuması Halısı" hediye etti.