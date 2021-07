Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli S.S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Binasının Açılışını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli beraberinde Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ve il protokolü ile birlikte, S. S. Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli; "Önder Çiftçilerimiz'in bugün bu binasını hizmete almış olacağız. Önder Çiftçilerimiz bugün, kökleri 35 seneye varan sahada çok güzel bir çalışma sürdürüyorlar. Bu çalışmanın adı eğitim. Bizim de Bakanlık olarak, bu işle ilgili Eğitim Daire Başkanlığımız var. Her ilde ve her ilçe de binlerce, on binlerce saat, her gün eğitim veriyoruz. Çiftçimizin her yıl eğitim almasında çok büyük bir fayda var. Bunun sebebi şu; ister istemez gıdaya olan ihtiyacımız artacak. Hem dünyada, hem Türkiye'de. Yüz milyonluk bir nüfusa doğru gidiyoruz. Topraklar aynı, su miktarları aynı, hatta su miktarları da azalarak devam ediyor. Bizim bu şartlar altında, birim alandan daha fazla üretim yapmaya ihtiyacımız var. O yüzden, çiftçimiz dün olduğu gibi bugünde, yarında daha çok eğitimli olmalı. Çiftçimiz, bu topraklarda on binlerce yıldır kadim bir şekilde üretimine devam ediyor. Çok köklü bir kültür var, ama bu eğitim her gün kendimizi geliştirmeye engel değil. Bu anlamda; Önder Çiftçilerimiz'in de bu konuda almış olduğu rolden dolayı, kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün sadece eğitim değil, aynı zamanda kooperatifleşerek güzel bir kooperatifleşme örneği de sergiliyorlar. 120. 000. 000 (yüzyirmimilyon) TL'ye varan cirolarıyla da Önder Çiftçilerimiz gerçekten hem Tekirdağ'da, hem de Türkiye'nin başka bir çok iline de örnekler, örnek oluyorlar. Bu anlamda; ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu tesisimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. " dedi.

Açılış sonrası yapılan duanın ardından, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Sayın Bekir Pakdemirli ve Vali Aziz Yıldırım çiftçilerimizle biraraya geldi.