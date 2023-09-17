Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son Güncelleme: 17.09.2023 14:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi." dedi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Uzunöz Mahallesi Dim Barajı yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Antalya, Alanya'daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
13:42 Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda
13:08 Çocuklara, ailelerine yönelik "cinsel istismar" iftirası attıran doktorun ifadesi ortaya çıktı
12:37 Van'da kaçak göçmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu! 5 kişi hayatını kaybetti
12:07 Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
11:44 İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede
11:45 Türkiye Emekliler Derneği: Cumhuriyet İkramiyesi en az 10 bin lira olmalı
11:29 Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'ndeki olayların araştırılması için talimat verdi
11:27 10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi
11:09 Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 15:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement