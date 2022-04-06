Niğde'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele yıllarından bugüne, ülkemizin büyüme ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden, Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan, dünyanın en prestijli haber ajansları arasında yer alan, güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına nice başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da mesajında, AA'nın kurulduğu günden itibaren kamuoyunun bilgi edinme hakkını koruyarak haberciliği doğru ve objektif şekilde yerine getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verecek her türlü yayından uzak kalan, bunların karşısına gerçeklerle çıkan, habercilik faaliyetlerini yürütürken evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alan AA, çok değerli ve sorumlu yayıncılık örneği teşkil ediyor. Milli Mücadele dönemimize şahitlik eden ve bizleri o günlerden bu günlere her zaman en hızlı ve doğru bir şekilde bilinçlendirme gayretinde olan Anadolu Ajansımızın 102. yaşını en içten dileklerimle kutluyor, emek veren tüm basın mensuplarına kolaylıklar diliyorum."

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de mesajında, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne ülkenin sesini dünyaya duyuran AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.