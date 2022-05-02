BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

02.05.2022 12:18

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da kent protokolü ile vatandaşlarla bayramlaştı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da kent protokolü ile vatandaşlarla bayramlaştı.

Seyhan ilçesindeki 75'inci Yıl Sanat Galerisi'ndeki bayramlaşma törenine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanı sıra Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, kent protokolü, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kirişci, bayramın memlekete huzur getirmesini dileyerek, "Önümüzdeki günlerde ülkemiz açısından çok daha güzel ve umut verici gelişmeler olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünlerde yağış dolayısıyla ülkemizin farklı yönlerinde, tarım alanlarımızı ilgilendiren hususlarda bazı eksiklikler, yağıştan kaynaklı olumsuzluklar olabiliyor. Fakat bunlar ülkemizin genel üretimini sarsacak boyutta olmayıp, her zaman olduğu gibi beklenen durumlardır. Daha büyük felaketlerden Allah bizi ve bütün varlıklarını muhafaza eylesin" diye konuştu.

BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI
BAKAN KİRİŞCİ, ADANA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMINA KATILDI

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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