Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması

18.05.2022 13:18
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dost ve kardeş Azerbaycan'ın ilgili bakanlıklarıyla işgalden kurtarılan toprakların tarımsal anlamda yeniden imarıyla ilgili uygulayacakları projeler olduğunu belirterek, "Gerek bitkisel üretim, gerekse de hayvansal üretim konusunda buralarda...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dost ve kardeş Azerbaycan'ın ilgili bakanlıklarıyla işgalden kurtarılan toprakların tarımsal anlamda yeniden imarıyla ilgili uygulayacakları projeler olduğunu belirterek, "Gerek bitkisel üretim, gerekse de hayvansal üretim konusunda buralarda faaliyetlerin yapılması lazım. Tarım alanlarının işlenmesi, tarım alanlarına suyun verilmesinin, tohumun ekiminin, ürünün hasadının buradaki kardeşlerimize gösterilmesi ve öğretilmesi lazım." dedi.

Temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da 15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışına katılan Kirişçi, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli, Tarım Bakanı İnam Kerimov ve İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Oded Forel ile birlikte fuarı gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kirişci, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda yapılacak tarımsal faaliyetlere Türkiye'nin katkılar sunacağını bildirdi.

Kirişci, 30 yıl boyunca topraklarından uzak kalan insanların geri döndüklerinde gündelik hayatlarını sürdürebilecekleri bir faaliyetin olması gerektiğini, burada da tarımın ön plana çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"Bu topraklar bereketli ve verimli topraklardır. Yıllardan beri herhangi faaliyet yürütülmedi o topraklarda. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın ilgili bakanlıklarıyla o toprakların tarımsal anlamda yeniden imarıyla ilgili uygulayacağımız projeler var. Gerek bitkisel üretim, gerekse de hayvansal üretim konusunda buralarda faaliyetlerin yapılması lazım. Tarım alanlarının işlenmesinin, tarım alanlarına suyun verilmesinin, tohumun ekileceğinin, ürünün hasadının buradaki kardeşlerimize gösterilmesi ve öğretilmesi lazım."

Hayvancılık alanında da Azerbaycan'ın istek ve ihtiyaçlarının bulunduğunu dile getiren Kirişci, "Bir taraftan yem bitkileri yetiştirilirken, bir taraftan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı gibi hayvancılık alanındaki diğer faaliyetler de öğretilecek. Bölge halkının bunların en iyisini yapmaları için yardımcı olunacak. Bu da yeterli değil, bir de gıda ayağımız var. Üretilen ürünlerin gıda sanayii marifetiyle artık tüketicinin de kullanabileceği bir formata dönüştürülmesi lazım." ifadesini kullandı.

Kirişci, Azerbaycan'a tarım ürünleri ihraç ettiklerini hatırlatarak, "Fakat bizim de Azerbaycan'dan ne ala biliriz onu tartışmamız gerekiyor. Çünkü biz sadece kazanan değil, kazanırken kazandıran bir ülkeyiz. Böyle bir kimliğimiz var. Başka ülkelerden ayrışan yanımız var. Kardeşlerimizin üretimle ilgili faaliyetleri yerinde yaparak kazanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Fuarda Türkiye'nin organize ettiği "Balık Ekmek Festivali"ne yoğun ilgi

15. Caspian Tarım ve Gıda Fuarı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının organize ettiği "Balık Ekmek Festivali" de yapıldı.

Festivalde, Türkiye'den getirilen levrek, çupra, Türk somonu ve alabalık gibi yaklaşık 2 bin 850 kilogram civarında fileto halindeki balık ürünü ızgarada pişirilerek davetlilere ücretsiz dağıtıldı. Balık ekmek dağıtılan stantların önünde uzun sıralar oluştu.

Kirişci, Azerbaycanlı bakanlar Babayev ve Kerimov'la festival alanını ziyaret etti.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda su ürünleri konusunda elde ettiği başarılarla ilgili, "Hem üretimimizi hem de ihracatımızı artırdık. Türkiye bugün 1 milyar 400 milyon dolar gibi sadece su ürünleri alanında ihracat yapan önemli bir ülke haline geldi." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'a su ürünleri konusunda da katkı sağlayacaklarını bildiren Kirişci, bunu görev ve sorumluluk olarak gördüklerini kaydetti.

Kirişci, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Babayev'le görüştü

Bakan Kirişci, fuar alanında Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin su ürünleri alanındaki tecrübesinden bahseden Kirişci, bu tecrübenin Azerbaycan'da da uygulanması için katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Dünyanın 24 ülkesinden 449 şirketin yer aldığı fuarda 54 Türk firması da kendi ürünlerini tanıttı.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması

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Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor Konya'da İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi sürüyor Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü Bakan Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov ile görüştü
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, DOST Partisi, Azerbaycan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Azerbaycan'da Tarım ve Gıda Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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