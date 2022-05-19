Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı

19.05.2022 21:28

- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.

- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı

BAKÜ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Azerbaycan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Kirişci, başkent Bakü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Bakü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kirişci, "Bir kültürün, hem de çok derinliği olan bir kültürün bizler birer vatandaşı olarak ne kadar iftihar etsek azdır. Bu kültür içerisinde gençlerine ve gençliğe bir bayramı da ithaf ederek bu konuda vermiş olduğu değeri gösteren çok özel ve güzel bir ülkenin vatandaşlarıyız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Azerbaycan'la ilişkileri geliştirmek adına gençlere ayrı bir önem vermesi gerektiğini arz ettiğini belirten Kirişci, "Bugün görevli olan bizler sadece kamular arası Azerbaycan ve Türkiye arasında resmi düzeyde ilişkiler yürütürüz ama kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler yürütecek olan gençlerimizdir. Burada olup 2 bin 500 öğrencisiyle Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirecek olan okulumuzun 800 civarındaki öğrencisinin Azerbaycan'da bir anne veya Azerbaycan'da bir babanın evladı oluyor olmasını önemsiyorum. Diğerlerinin de kendi ülkemizin vatandaşları olması bu kardeşliği ve bu dostluğu pekiştirecektir" ifadelerini kullandı.

Kirişci, ayrıca törende okullar arası futbol ve basketbol turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya takdim etti. Bakan Kirişci, programın ardından Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı

YORUMLAR
500
Azerbaycan ve Litvanya Birçok Alanda İlişkileri Geliştirecek Anlaşmalar Yaptı Azerbaycan ve Litvanya Birçok Alanda İlişkileri Geliştirecek Anlaşmalar Yaptı Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı Bakü'de Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Azerbaycan, Mayıs, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 21:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakü'de 19 Mayıs törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement