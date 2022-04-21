Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bitlis'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, gençlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları inceledi.

Valilikteki "Sektör Toplantısı"nın ardından Bitlis Belediyesine geçen Kirişci, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında Başkan Nesrullah Tanğlay'dan brifing aldı.

Beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığına giderek İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililerle bir araya gelen Kirişci, daha sonra kent merkezinde "Dereüstü Islah Projesi" kapsamında başlatılan çalışmaları inceledi.

Proje hakkında Vali Oktay Çağatay, Tanğlay ve yüklenici firma yetkililerden bilgi alan Kirişci, Feyzullah El Ensari Türbesi'ni de ziyaret etti.

Bitlis Valiliğince polisevinde düzenlenen iftar programına katılan Kirişci, ardından Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Kiler Vahit ile masa tenisi oynayan Kirişci, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Programa AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, bazı kurum amirleri ve partililer de katıldı.