Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)

14.07.2022 04:06
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında rüzgarın lokasyon olarak sürekli farklılık arz ettiğini belirterek, "İşimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında rüzgarın lokasyon olarak sürekli farklılık arz ettiğini belirterek, "İşimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle bir rüzgar etkisi var." dedi.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Datça yangınında, Marmaris yangını ile mukayese edildiğinde nereden estiği belli olmayan bir rüzgarın söz konusu olduğunu söyledi.

Bölgenin hava durumuna değinen Kirişci, "Rüzgar lokasyon olarak sürekli farklılık arz ediyor, bizi rahatsız eden de odur. Bazı bölgeler var ki o bölgelerde rüzgarın hızı çok düşük ama bazı bölgeler var çok yüksek. Yine bundan yaklaşık 45-50 dakika önce aralarında neredeyse 1,5-2 kilometre mesafesi olan iki ayrı noktaya, atma dediğimiz hadiseyle birlikte bir anda parlama meydana geldi. O parlamanın arka planında bu rüzgarın etkisinin olduğunu, bizim kendi teknik ekibimiz de açıkça ifade ettiler. Dolayısıyla işimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle bir rüzgar etkisi var. Şu anda rutubetle ilgili bir problemimiz yok. Bize göre de rüzgar gerçekten belki gecenin ilerleyen saatlerinde gücünü kaybedecek. Ama önemli olan karadan vereceğimiz mücadele. Bu mücadele de başarılı bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın personel ve iş makinelerinin yanı sıra diğer kurumların da destek verdiğine değinen Kirişci, Marmaris yangının 5 bin hektarın üzerine çıktığını, Datça yangının ise 500-600 hektarlık alanda etkili olduğunu dile getirdi.

Yangının seyriyle bunun değişebileceğini aktaran Kirişci, "Söylemiş olduğumuz 500-600 hektarlık alanın içinde yerleşim yerleri var. O yerleşim yerlerinde çok şükür yanma, can kaybı söz konusu değil. Dolayısıyla onları da eğer çıkacak olursak belki 400 hektara düşme ihtimali de var." dedi.

"Dünyada havadan ve karadan müdahalede başarılıyız"

Kirişci, 5 personelin yangından, dumandan etkilendiğini belirterek, ordunun kara kuvvetleri gibi, vatan sevgisi ile alevlerle mücadele eden personelin de orman teşkilatının kara gücünü oluşturduğunu ifade etti.

Dünyada "bırakın yansın mantığı" olduğunu dile getiren Kirişci, ekibin ormanın içindeki ağaçları, ağaçların arasındaki canlıları ve insanı yaşatmak, kurtarmak için önemli mücadele verdiğini ve Türkiye'nin, dünyadan bu yönüyle ayrıştığını vurguladı.

Kirişci, paralel veya karşı ateş ya da ikisinin karışımı olan bir hibrit uygulamayla sürekli yangına gerek karadan gerekse de havadan mücadeleyi bir arada yapan bir ülke olduklarını ve bunda da gerçekten başarılı olduklarını aktardı.

Dumandan etkilenen personelin iyileştikten sonra hemen görevlerinin başına dönebildiğini ifade eden Kirişci, ekibin önemli hava ve kara araç gereçlerine sahip olduğunu söyledi.

Gece görev yapabilen helikopterleri kullandıklarını hatırlatan Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah ülkemizin bunlara ihtiyacı olmaz ama bu coğrafyanın orman varlıklarının yüzde 55'i son derece yangına hassas. Biz de coğrafya olarak böyle bir hassas bölgede bulunuyoruz. Muğla da bu konuda başı çekiyor. Bu yangınlar olacak ama temennimiz bunların en az düzeyde olması. Vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması, gördükleri en ufak bir eksiği, yanlışı anında ihbar etmeleri ve ormanı hep birlikte korumamız. Bizim 21 bin Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanı var. Biz 21 bin çalışanla 780 bin kilometrekarelik yeşil vatanı, ormanı tek başımıza koruyacak değiliz. Koruyacak olan bu aziz millet, vatandaşlarımızdır."

(Bitti)

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (1) Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor' Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) - Son Dakika
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