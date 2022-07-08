Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

08.07.2022 23:15
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmeleri için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu bildirdi.

Kirişci'nin Kurban Bayramı mesajı, Bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.

Bakan Kirişci mesajında, bu yıl da Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Bayramların toplumsal barışı güçlendiren, milletçe birlik ve beraberliği pekiştiren, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı çok özel günler olduğuna işaret eden Kirişci, şunları aktardı:

"Bu mübarek Kurban Bayramı'nın da anlamına uygun bir hoşgörü ve barış ortamı içinde geçirilmesi en büyük temennimdir. Bayramlarımızı, getirdiği manevi güzellikleri yaşayarak dargınlıkların unutulması ve köklü dostlukların kurulması yönünden fırsat olarak değerlendirmeliyiz."

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz geçirmeleri için Bakanlık olarak tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kurbanlık hayvan sayımız yeterlidir, herhangi bir sıkıntı yoktur. Ülkemizde son yıllarda Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve yürütülen projelerle hayvan varlığımızda ciddi artışlar yaşanmıştır. Hayvansal ürün ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması önceliklerimizden biridir. Bu anlamda yakalanan bu başarının devam ettirilebilmesi ve hayvan varlığının artırılarak ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılayacak düzeye ulaştırılması en büyük hedeflerimizden biridir. Bu minvalde, sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gebe veya damızlık değeri bulunan dişi hayvan popülasyonunun korunması da büyük önem taşımaktadır."

" Türkiye, tarımda kendine yeten bir ülke"

Kirişci, savaşların, krizlerin ve küresel salgınların yaşandığı dönemlerde bile Türkiye'nin, üreticisinin de fedakarlığıyla tarımda kendine yeten bir ülke olduğunu ispatladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi tarım, gıda, orman ve su alanlarında da ülkeyi daha ileri düzeylere taşımak için çalıştıklarının altını çizen Kirişci, şöyle devam etti:

"Köklü tarihi, kültürü, birikimi, genç nüfusu ve potansiyeliyle Türkiye, her geçen gün daha güçlü bir ülke haline gelmektedir. Bütün gayretimiz, güzel ülkemiz ve aziz milletimiz içindir. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, aşamayacağımız engel yoktur. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Türkiye'nin parlak geleceğini, hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, Türk dünyasının ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın, kurbanlıkları korkutmadan, ürkütmeden, onlara eziyet etmeden, en az acı verecek şekilde, usulüne uygun olarak dini vecibelerini yerine getireceklerinden şüphe duymuyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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