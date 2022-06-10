Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

10.06.2022 17:47

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaretinde, "Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaretinde, "Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar sarf edilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkta inşallah devam edecektir." dedi.

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 1012. gününde devam ediyor.

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Kirişci, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, onlara karanfil verdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Kirişci'yi karşılayan aileler, evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada,? bu anne, baba ve kardeşlerin, kendi evlatları ve yakınlarıyla ilgili kahramanca mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Onları ziyaret etmek ve dinlemek amacıyla geldiklerini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu terör örgütünün dünyadaki pek çok terör örgütünden ayrışan en önemli yanlarından birisi, bunların bebek ve çocuk katili olması. ve de herhangi bir şekilde bir ayrım gözetmeksizin katletme noktasında, terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz ama herhalde dünyanın en kötü terör örgütüdür. Bu ülke 40 yılı aşkın bir süredir bu terör örgütüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2002 yılından beri verilen mücadeleler bilhassa şu son yıllarda adeta zirve yapmıştır."

Kirişci, bu mücadeledeki kararlılığın net olarak artık iyice ortaya konulduğuna dikkati çekti. FETÖ terör örgütünün de Türkiye'de ifşası sonrası mücadelenin yeni bir boyut kazandığını anlatan Kirişci, bu çerçevede de sürdürülen mücadeleden daha somut sonuçlar elde edilmeye başlandığını bildirdi.

Hiçbir örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güçlü olmadığını vurgulayan Kirişci, bu terör örgütlerinin artık tamamıyla yok olmasının mümkün olduğunu aktardı.

Kirişci, "İnşallah buna çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizin öncelikle kendi evlatlarına, kardeşlerine ve yavrularına kavuşması Sayın Cumhurbaşkanımızın da hükümetimizin de devletimizin de en öncelikli konusudur. Bu zamana kadar verilen mücadele, bu zamana kadar sarf edilen çaba bundan sonra da aynı hızda ve kararlılıkta inşallah devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu acı sadece onların değil. Bu milletin en önemli meziyeti, zor günde beraber olmaktır. Bu zor günde beraberliği de bizim gibi temsil makamında olan kişiler aracılığıyla, bir kez de bendeniz üzerinden hükümetimizin buradaki kararlılığını göstermeye çalıştık. Bütün kardeşlerime sabır diliyorum. Bu terör örgütünün mutlaka bu cezayı en ağır şekilde alacağı konusundaki inancımızı ve kararlılığımızı ifade ediyorum ve en kısa sürede de yavrularımıza kavuşmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum."

Daha sonra Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, Diyarbakır'da yaş koza üreticilerine müjde Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, Diyarbakır'da yaş koza üreticilerine müjde Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement