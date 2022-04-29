Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

29.04.2022 17:58
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Erzincan'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda üreticileri yaşadıkları bazı aksaklık ve eksiklikten de kurtararak 2023 seçimlerine doğru yürüyeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda üreticileri yaşadıkları bazı aksaklık ve eksiklikten de kurtararak 2023 seçimlerine doğru yürüyeceklerini belirtti.

Kirişci, Erzincan'da Vali Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamlarında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Kirişci, Kovid-19 ve savaş gibi olağanüstü dönemlerde olağanüstü olayların yaşandığını anlattı.

Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bir doğal gaz durup dururken 2 bin dolarlara kadar çıktı. Şimdi 1200 dolarlara geldi diye seviniyoruz. Bir hesap yaptığınızda artış yüzde 900. Evlerimizde biz ısınmada doğal gaz kullanıyoruz ama aynı zamanda bizim azotlu gübrelerimiz de doğal gazdan elde ediliyor. Bunu da çiftçimiz üretimde girdi olarak kullanıyor. Ama ondan önemli bizim girdimiz daha var o da mazot. Mazot da aynı şekilde bu dünyadaki gerginlikten nasibine düşeni aldı ve 3 katına çıktı. Bir taraftan da ilaç, yem, bütün bunların da aynı şekilde bir kısmı, bitkisel üretimin bir kısmı itibarıyla da hayvansal üretimi olumsuz manada etkiledi."

"Tarım ihracatta yüzde 27 artış gösterdi"

Kirişci, millet olarak iftihar ettikleri üreticilerin, bütün bu zor şartlara rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek, üretimin bir kısmının tüketildiğini bir bölümünün de ihraç edildiğini hatırlattı.

Dün yayınlanan dış ticaret istatistiklerini anımsatan Kirişci, "Bu yayınlanan istatistiklerde tarım ihracatta yüzde 27 artış gösterdi. İthalatta da artık yüzde 15 seviyesinde kaldı. Net tarım ürünleri ihracatçısıyız. Oranımız son 10 yılın zirvesinde. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 148. Genellikle yüzde 129 ila yüzde 145 arasında seyreden bu oran birinci çeyrek için böyle bir artış sergiledi. Sektör olarak biz bundan mutluyuz. Bu ayrıca bizim sektör olarak gücümüzü de gösteriyor." diye konuştu.

Tarım sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tarım sektörünün yeni bir dönemi artık yaşayacağını, özellikle Cumhuriyetimizin 2'nci 100 yılında 2023 mahsullerimizi biz bu zamana kadar AK Parti olarak sektöre sağlamış olduğumuz her türlü desteğe ilave olarak artık bunun son versiyonu diyebileceğimiz yeni bir döneme başlayacağız. Yeni dönemde üreticilerimizi yaşadıkları bazı aksaklık ve eksiklikten de kurtararak daha iyisini yapmak adına bu adımları da atacağız. Bu adımlarla 2023 seçimlerine doğru yürüyeceğiz. Biz zafere değil sefere çıkmış durumdayız. Bu sefer inşallah bu aziz milletimizin yüzünün daha da gülmesi bahtının açık olması için devam edecektir."

Bakan Kirişci'ye ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Erzincan, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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