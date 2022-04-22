ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti

22.04.2022 13:46

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Kirişci, Valiliğe gelişinde, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kirişci, daha sonra beraberindekilerle basına kapalı görüşme gerçekleştirerek brifing aldı.

ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
13:55 Daha önce 'eskort' demişti, şimdi telefon hacklenme iddiası gündeme geldi: Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin arasında resmen savaş var
13:52 Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla başından vurarak öldüren caninin savunması pes dedirtti: Barışma isteğimi reddetti
13:47 Fenerbahçe Ozan Tufan defterini kapattı! Beşiktaş ile anlaşmaya varıldı
13:29 "Maske zorunluluğu kalkıyor mu?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt: Bu konuda çok detay vermeyeyim
12:48 BTP'nin genç lideri CHP'den milletvekili adayı olmaya nasıl bakıyor? BTP: Biz kız eviyiz, teklifleri değerlendiririz
12:40 Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ve Önder Öztarhan çiftinden ayrılık haberi geldi!
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 14:13:53. #1.11#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Eskişehir Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement