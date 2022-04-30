Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş MHP İl binasında partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, " Kıbrıs Barış Harekatı'nda 2 uçağı uçurmamıza bile müsaade etmeyenler artık bugün bizim İHA'larımızı SİHA'larımızı Savunma Sanayimizin ilettiği teknolojilerimizi kullanmak istiyorlar." dedi.

Bakan Kirişçi, Kahramanmaraş'taki ziyaretleri kapsamında MHP il binasına geçerek burada İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililerle bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin son dönemlerde attığı en doğru ve kritik adımlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Çünkü bir ittifak olacaksa, bu ittifakın temel bileşenlerinin de bu ülke ile ilgili kaygıları var. ve bu kaygıları izale etmek için bir birliktelik peşinde ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlarsa bunun bir Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirilmiş olması hakikaten yerinde ve isabetli olmuştur. Ülkemiz bunun meyvelerini gördü, görmeye de devam edecek. Bizim Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak kendi aramızdaki uyum ve ahenk başkalarını rahatsız edebilir, bunun geliştirilmesi konusu hepimizin ortak çabası ve gayretiyle olacaktır." dedi.

Kirişci, her daim kapılarının açık olduğunu, memleket ve millet adına yapabilecekleri her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve yerli üretimin önemine değinen Bakan Kirişci şöyle devam etti:

"Ülkemizin savunma alanındaki çabaları herkesi ilgilendiriyor, artık savunma sanayindeki yerlilik oranımız çok şükür yüzde 70'lere doğru tırmandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 2 uçağı uçurmamıza bile müsaade etmeyenler artık bugün bizim İHA'larımızı SİHA'larımızı savunma sanayimizin ürettiği teknolojilerimizi kullanmak istiyorlar. Aselsan'dan geçtiğimiz hafta ziyarete gelmişlerdi 200 kilometre uzaktan yakamızdaki rozetin içindeki hilali ve yıldızı en ince ayrıntısına kadar görüntüleyecekleri bir kamera geliştirdiklerini söylediklerinde ben çok duygulandım. Çünkü dün bu ülke nelere muhtaçtı ama bugün bu ülkenin beyinleri, gençleri akıl teri dökerek bu teknolojiyi ülkemize ve dünyaya sunma fırsatı bizlere verdiler ve daha iyilerini geliştirecekler inşallah bundan eminiz.

Biz de tarım sektörü olarak, hani savunma, milli güvenlik diyoruz ama tarımda bir milli güvenlik meselesi, biz tarım konusunda da elhamdülillah kimseye bir bağımlılığımız veya bağlılığımız söz konusu değil, ülke olarak kendimiz için üretiyoruz. Bu ülkeye gelip burayı yurt edinmiş olanlara onların karınlarını doyuruyoruz, oda yetmiyor, yurt dışına ihracat yaparak ülkemize turist olarak gelenlere de yine bu ürettiklerimizden ikramlarımız oluyor. Sektörümüzün böyle bir kapasitesi var. Çok şükür bu kapasitesini bu zamana kadar zor şartlarda da olsa geçmişten günümüze bugünde aynı şekilde sürdürüyor."

Salgın döneminde dahi Türkiye'nin ürün bulmakta sıkıntı yaşamadığını kaydeden Kirişci, "Rusya- Ukrayna savaşı döneminde İngiltere'nin para problemi mi var? Hayır, bir ürüne erişim problemi mi var? Hayır, ama o ürünü yetiştiremediği için şuanda İngiltere'de bile pek çok ürünle ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbiri ne pandemi döneminde bu ülke de yaşandı ne de şimdi Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde hamdolsun yaşanmıyor. Arada bir bizi stres testine tabi tutanlar var, bir şey anlayamadıklarını, göremediklerini fark ettiklerinde bu sefer kollar değiştiriyorlar başka bir alana giriyorlar. Biz büyük bir gayret ve çaba içerisinde yolumuzda yürüyeceğiz, ülkemize daha güzel günleri yaşatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmalarının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Bakan Kirişci'ye çeşitli hediyeler takdim etti.