Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor" - Son Dakika
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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor"

12.03.2022 13:49

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, salgın süreci ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın tarım ürünlerinin önemini ortaya koyduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, salgın süreci ve Ukrayna- Rusya Savaşı'nın tarım ürünlerinin önemini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bakan Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Konya Tarım Fuarı'nı gezdi. Stantları ziyaret eden Kirişci, burada sektör temsilcilerinden ve katılımcı firmalardan bilgi aldı.

Fuar alanında açıklamalarda bulunan Kirişci, kısa süre önce göreve getirildiğini anımsattı. Konya'nın ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimde ülkenin en önemli tedarikçisi olduğunu vurgulayan Kirişci, Konya Tarım Fuarı'nda son gününde gösterilen ilgiden de mutluluk duyduğunu aktardı.

Kirişci, 150 bine yakın çalışanıyla Tarım ve Orman Bakanlığının ülkede dokunmadığı bir kesim olmadığını dile getirdi. Üretici ve çiftçilerin baş tacı olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bunlar bitkisel ve hayvansal üretim alanındaki faaliyetleriyle 85 milyonumuzun beslenmesi, giyinmesi ve barınması için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılarken aynı zamanda bu ülkede bulunan 5 milyon mülteci sıfatlı yani dışarıdan gelen misafirleri de aynı zamanda doyurmakta. Pandemi nedeniyle belki bir miktar turist sayısında azalma olsa da pandemi öncesine 52 milyonun üstünde bir turisti, misafirlerimizi de doyuran yine bizim bu teri döken üreticilerimizdir. Bu üreticilerimizin ürettiklerini, katma değerli hale getiren gıda ve yem sanayicilerimizdir. Sulama tesisatlarını, sistemlerini üretenlerimizdir. Yetmedi bir de tıpkı bu yıl olduğu gibi geçmiş yıllarda da ihracatlarıyla ürünlerimizi ithal eden ülkeleri doyuran yine bizim bu üreticilerimizdir."

"Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor"

Kirişci, üreticilerin elleri öpülesi insanlar olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Onlara ne kadar müteşekkir olsak azdır. Pandemiyle birlikte ve son çıkan Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. O nedenle eksiğimiz olan üretimle ilgili ürünlerde de inşallah önümüzdeki yıllarda bu eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Temel ürünler için söylüyorum, bunlara 'stratejik ürünler' diyoruz. Bunlar Anadolu tabiriyle un, yağ ve şekerdir. Bunların elde ettiği ham maddeye baktığımızda zaten ne olduğunu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlı tohumlar, bir tarafta pancar. Bunun üçü de var mı bu bölgede, var. Allah razı olsun Konyalılardan."

Bakan Kirişci, fuar organizasyonunda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor

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Bekir Pakdemirli, Ukrayna, Tarım, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "Cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor" - Son Dakika
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