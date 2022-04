Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, MHP Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye zor bir coğrafyada. Bu zorluğuna rağmen şu anda bugün hala elhamdülillah dimdik ayakta." dedi.

Kirişci, beraberinde AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile MHP Eskişehir İl Başkanlığına ziyaretinde yaptığı konuşmada, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın önemli bir bileşeni olduğunu her vesileyle dile getirdiklerini söyledi.

"Türkiye'nin aşması gereken önemli meselelerde, ittifak hakikaten çok ciddi katkılar sunuyor." diyen Kirişci, şöyle konuştu:

"Türkiye, önemli bir coğrafyada, kritik bir coğrafyada buluyor. Bu coğrafyanın kritikliğini özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da açık açık gördük. Sanki Irak, Suriye, Libya'da yaşanan yetmezmiş gibi Karadeniz'in öbür kıyısında Rusya ve Ukrayna iki komşu ülke, bizim de komşularımız olan ülkeler, bu ülkelerin yaşadıklarından ülke olarak bir ders çıkarmamız gerekiyor. O da nedir? Bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Birliğimizi ve beraberliğimizi mutlak suretle muhafaza etmemiz, korumamız, vatandaşlarımız can ve mal emniyetini ve her türlü sınır güvenliğimizi içeriden ve dışarıdan tehditlere karşı güvence altında bulundurmamız gerekiyor. Türkiye zor bir coğrafyada. Bu zorluğuna rağmen şu anda bugün hala elhamdülillah dimdik ayakta. Bu milletimizin bir ve bir arada olmasından dolayı üstesinden gelinebiliyor. Buna da Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin, ortaklarının koyduğu katkıların önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor."

Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Kirişci, "Bayramın öncesinde de Kadir Gecemiz var. Kadir Gecemizi akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederken, bütün dünyadaki zulme uğrayan, mazlum coğrafyalardaki insanların da huzur ve barış içinde bayram geçirmelerini Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Ülke olarak da bugün sahip olduğumuzun, artılarımızın, sahip olduğumuz varlıklarımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum." dedi.

MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise Bakan Kirişci'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Avcı, Günay ve Çalışkan'a teşekkür etti.