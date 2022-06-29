KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Taşköprü'de incelemede bulundu - Son Dakika
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KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Taşköprü'de incelemede bulundu

29.06.2022 15:13

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden etkilenen Kastamonu'nun köylerindeki sera ve tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Kirişci, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kıran Köyü, merkezdeki Ömerli Köyü ve Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Köyü ile Devrekani ilçesinde vatandaşları ve üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Selden zarar gören sera ve tarım arazilerinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının en hızlı şekilde yapılacağını söyledi.

Kirişci, zararların karşılanması için gerekli değerlendirmede bulunacaklarını belirterek, üreticilerin bu tür olumsuzluklardan daha az etkilenmesi için sigorta yaptırmalarının önem taşıdığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Taşköprü'de incelemede bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Taşköprü'de incelemede bulundu - Son Dakika
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