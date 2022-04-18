Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı

18.04.2022 20:39
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da çiftçilerle bir araya geldi, serada domates ve biber topladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da çiftçilerle bir araya geldi, serada domates ve biber topladı.

Kirişci, Aksu ilçesinde sebze ve meyve üreticileriyle buluştu. Üreticilerin taleplerini dinleyen Kirişci, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından seraya giren Kirişci, domates ve biber topladı. Üreticilerin alın terini akıl teriyle bütünleştirdiklerini dile getiren Kirişci, "Bir insan kendisi için dahi olsa üretiyorsa o insan faydalı insandır. Bu ülkenin, Antalya'nın güzel insanları sadece kendileri için üretmiyor, ülkemiz, dünya için üretiyor. Kendilerine müteşekkiriz." diye konuştu.

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu belirten Kirişci, çiftçiliğin kolay bir iş olmadığını iyi bildiğini ifade etti.

Kirişci, üreticilere bereketli hasatlar diledi.

Bakan Vahit Kirişci, daha sonra AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftara katıldı.

YORUMLAR
500
Tarım Bakanı Kirişci: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz (2) Tarım Bakanı Kirişci: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz (2) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Antalya, Domates, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı - Son Dakika


Son Dakika
20:30 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
19:53 Bülent Arınç AK Partili siyasetçileri eleştirdi! CHP'den ilk yorum: Kendi içinizdeki vicdanlı insanlara kulak verin
19:52 Batman'da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
19:50 Galatasaray'da Torrent'e gösterilen tepkinin haddi hesabı yok
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
19:15 Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
19:09 Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 20:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, serada domates, biber topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement