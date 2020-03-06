Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri...

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon lira yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi, bugün saat 18.00 itibariyle, üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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