Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

31.03.2021 13:25
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3), System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 51 baraj bitirme hedefleri olduğunu ve toplam 382 tesisin hizmete alınacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl 51 baraj bitirme hedefleri olduğunu ve toplam 382 tesisin hizmete alınacağını bildirdi.

Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda "1. Su Şurası"na ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşkınlara ilişkin yapılan çalışmalara ve alınan önlemlere yönelik bilgi veren Pakdemirli, yaşanan her türlü taşkın felaketi sonucunda hemen bölgede bulunmaya ve bire birde yaşananları görmeye önem verdiklerini söyledi.

Pakdemirli, dere yataklarına ev yapma konusunda özellikle Karadeniz'de büyük yönelim olduğuna işaret ederek, "Bu da çok tehlikeli. O bölgede 120 bin dere var. Biz büyük 'master' planlar yaptık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle bu konuda yatırımlarımızı hızlandırdık." ifadesini kullandı.

Taşkın koruma çalışmalarının ve alınan önemlerin kesin güvenlik sağlaması gibi bir garantinin söz konusu olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Bu konuda vatandaşların tedbir alması ve dere yataklarına ev yapmaması çok önemli. Biz 18 yılda 5 bin 100 taşkın koruma tesisi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, kendisinin de taşkın sonucu yakınını kaybedenlerden biri olduğuna dikkati çekerek, evlerine yakın dere yatağında meydana gelen taşkın nedeniyle ablasının araç içinde sulara kapılarak hayatını kaybettiğini anlattı.

Bu konularda tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini yineleyen Pakdemirli, "Ablamı kaybettiğim gün ilk yorumum 'acaba bu dereyle ilgili belediye bir şey yapabilir miydi?' oldu. Sonra düşündüm 'Biz niye tedbir almadık?' Tedbir alması gereken bizdik, o saatlerde dışarıda olunmamalıydı." dedi.

Pakdemirli, Giresun'da yaşanan felakette de anlık olarak bölgeye intikal ettiklerini belirterek, orada da yapılan çalışmalarda dere yataklarının yönünün değiştirildiğini ve bu noktalara yerleşim yerleri kurulduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Bunun sonucu olarak şehir merkezinde taşkın yaşandığını ve molozların caddeleri kapladığını anlatan Pakdemirli, "Biz 30'un üzerinde iş makinasını çarşının içine soktuk ve bir haftaya yakın sürede 120 bin ton moloz kaldırdık. O süreçte 700 kilometre köy yolu da yaptık." ifadelerini kullandı.

"2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamış olacağız"

Sulama alanlarına yönelik de bilgiler veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 3 yılda 72 baraj, toplam 973 tesis yaptık. 2 milyon dekarın üzerinde alanı sulamaya açtık. Bunun 1,6 milyar liraya yakın ekonomiye katkısı var. Aşağı yukarı 200 bine yakın kişiye istihdam katkısı var. İnşallah Yusufeli Barajı'nda da bir aksilik olmazsa bu yıl sonunda su tutmaya başlayacağız. Gövde imalatlarımızı nisanda, türbin montajlarını da ağustosta bitirebileceğimizi düşünüyorum. 2022'de de enerji üretmeye başlayabiliriz. Buradan yıllık 220 milyon dolarlık bir getiri olacak."

Pakdemirli, yer altı barajlarının Türkiye'de pek kullanılmamakla beraber kurak ülkelerde çok yaygın olduğunu, bu sistemle yer altı su seviyelerinin artırılacağını söyledi.

DSİ'nin yer altı barajlarına ilişkin geçmişte çalışma yaptığı ve konuya yabancı olmadığını ifade eden Pakdemirli, "Belli bir zaman içinde bizim yer altında su depolamamız lazım. Birinci sebebi, çünkü buharlaşma yok. İkincisi, köylüyü yerinden etmiyorsun, tarlasını elinden almıyorsun, kamulaştırma giderin yok ve en önemlisi senelerce suyu muhafaza edebiliyorsun. 26 yer altı barajı bitti. 2021 sonuna kadar 50 yer altı barajı bitecek. 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamış olacağız. Yer altı barajlarının yeni bir konu olduğunu ve Türkiye'nin bu konuya ilgisinin arttığını, Su Şurası'nda da önemli bir başlık olabileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"Toplulaştırmayı yaklaşık 60 milyon dekara çıkaracağız"

Pakdemirli, bu yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle hiçbir bakanlık yatırım bütçesini yüzde 10, yüzde 20'den fazla artıramazken biz 2,4 kat artışla 15,3 milyar liraya çıkardık. 2021 yılında 51 baraj bitirme hedefimiz var ve toplam 382 tesisi hizmete alacağız. 2021'in sonunda da depolama kapasitemizi 180 milyar metreküpe, sulamaya açılan alanı 69 milyon dekara, toplulaştırmayı yaklaşık 60 milyon dekara çıkaracağız ve içme suyu miktarımızı da neredeyse 5 milyar metreküpe ulaştıracağız."

Pakdemirli, toplulaştırmaya uygun alan büyüklüğünün 143 milyon dekar olduğunu, 2023 hedeflerinin 85 milyon dekar arazide toplulaştırma faaliyetlerini bitirmek olduğunu bildirdi.

(Sürecek)

Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Karadeniz, Baraj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika
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