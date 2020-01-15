Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika
Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...

11 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol..., System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Bekir Pakdemirli, Kazancı, Kahire, CEO, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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