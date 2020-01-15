Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol... - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol...
11 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:54 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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