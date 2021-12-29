Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Pakdemirli, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisindeki tercihini Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafından yana kullanan Pakdemirli, 2021 yılında hem dünyanın hem de Türkiye'nin birçok yürek yakan olayla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Pakdemirli, 2022 yılına girerken pozitif gündemli bir haber seçmek istediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu seçilmesi son derece önemli. Ben kadınlarımızın iş gücüne katılımını çok önemseyen bir bakanım. Türkiye'nin geleceğinde kadınlarımız yatıyor. Bugün iş gücüne katılım yüzde 43 civarında, bu daha da artırılabilir. Ben eminim ki bu yüzyılda Türkiye'nin gelecekteki başarısının anahtarı, kadınların toplumda alacağı farklı rollerde olacaktır. Bu sebeple bu fotoğrafa oy verdim."

" Hakkari'deki gençleri ziyaret etmek isterim"

Yaşam kategorisinde oyunu İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" fotoğrafından yana kullanan Pakdemirli, bu tercihinin sebebine ilişkin şunları söyledi:

"81 ili dolaşan bir bakanım. Şehirlerin içinde nasıl yaşam varsa şehirlerin dışında, kırsal alanda da bir o kadar renkli ve güzel bir yaşam var. Bu anlamda bu renkli yaşama bir örnek olarak, bir atın neredeyse gökkuşağının altından geçiyor gibi görünen fotoğrafını görmek beni duygulandırdı. Kırdaki yaşama dikkat çekmesi bakımından bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

Pakdemirli, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel Kayakçılar" fotoğrafına oy verdi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aşağı Kayalar köyündeki gençlerin, dişbudak ağaçlarından kendilerine kayak yaptığını ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Kar normalde özellikle doğu ve güneydoğuda köylünün uzak durmak istediği ve yağdığında meşakkatini çekmek durumunda olduğu konu. Bununla beraber bazı ülkeler karı, kara çevirmişler. Mesela Avusturya dünyanın herhalde en büyük kış turizm gelirini elde eden ülkelerden birisi. Türkiye coğrafyasında da Avrupa'daki dağlara oranla çok daha güzel ve doğal yerlerimiz var. Bu anlamda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İmkanları sınırlı olsa da doğada, tabiatta her şeye cevap var. Spor yapmak isteyen gençler bir şekilde spora kavuşabiliyor. Bu anlamda fotoğraf çok hoşuma gitti. Gelecekte nasip olursa Aşağı Kayalar köyündeki arkadaşları, imkan olursa, ziyaret etmek isterim."