Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

08.06.2021 02:22
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine geldi. 'Çay Barajı'ndan bölge çiftçilerine sulama suyunun bugün itibari ile verilmeye başlanacağını kaydederek, "Yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulanacak. Yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak" dedi.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çay Sulama ve İçme Suyu' barajında incelemelerde bulunan, bir süreden bu yana sus tutması gerçekleşen barajda yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, incelemelerin ardından Vali Gökmen Çiçek ve Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Çay Barajı'nın yapım süreci, çiftçilere getireceği ekonomik katkı ve su seviyesine değindi. Bakan Pakdemirli, barajdan bu yıl ilk defa çiftçilere su vereceklerini ifade etti.

Çay Barajı'nın bittiğine değinen Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 20 bin dekarlık alan Çay Barajı sayesinde sulanacak. Çay Barajımız bitti. Ama ilk defa bu saatler itibarı ile suyumuzu çiftçimize kavuşturuyor olacağız" dedi.

"İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız"

Açıklamasında barajın çiftçilere ekonomik gelir sağlayacağı gibi aynı zamanda içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirten Bakan Pakdemirli açıklamalarını söyle sürdürdü: "20 bin dekar alanın sulanacak, yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak. 600 milyon liralık bir baraj yaklaşık hem baraj hem arıtma tesisi hem de isale hatlarına içeren bir baraj. İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız. Yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu. 2, 5 yıl gibi kısa bir sürede de bu barajımızı bitirdik. Barajın bir yandan dolmasını bekliyoruz. Şu an aşağı yukarı yüzde sevilerde doluluklar devam ediyor. İnşallah daha da fazla dolmasıyla beraber bölgeye hayat katacak bu barajın hem içme suyu faydası sağlayacak yarısı içme suyu faydası yarısı da sulama suyu faydası olmak üzere toplamda da 15 milyon metreküp depoluyor olacak. "

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte doğaya keklik saldı. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu

Bekir Pakdemirli, İçme Suyu, Karahisar, Çay, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı 23:55 Kanada'da Müslüman aileye araçlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 23:37 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi         
23:39
CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım         
23:30
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Acun Ilıcalı için Acun Ilıcalı için "Senin kanalında olduğum için utanıyorum" diyen Erkan Petekkaya'ya Tuğba Ekinci'den sert tepki         
14:13
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı İbo Show'da oryantal Didem'e bakmamıştı! Bülent Serttaş'ın yeni klibinde üstsüz kadınlar oynadı         
10:29
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 03:21:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement