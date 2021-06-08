Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Afyonkarahisar'da Yapımı Tamamlanan Çay Barajı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine geldi. 'Çay Barajı'ndan bölge çiftçilerine sulama suyunun bugün itibari ile verilmeye başlanacağını kaydederek, "Yaklaşık 20 bin dekarlık alanı Çay Barajı sayesinde sulanacak. Yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak" dedi.

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çay Sulama ve İçme Suyu' barajında incelemelerde bulunan, bir süreden bu yana sus tutması gerçekleşen barajda yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, incelemelerin ardından Vali Gökmen Çiçek ve Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Çay Barajı'nın yapım süreci, çiftçilere getireceği ekonomik katkı ve su seviyesine değindi. Bakan Pakdemirli, barajdan bu yıl ilk defa çiftçilere su vereceklerini ifade etti.

Çay Barajı'nın bittiğine değinen Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 20 bin dekarlık alan Çay Barajı sayesinde sulanacak. Çay Barajımız bitti. Ama ilk defa bu saatler itibarı ile suyumuzu çiftçimize kavuşturuyor olacağız" dedi.

"İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız"

Açıklamasında barajın çiftçilere ekonomik gelir sağlayacağı gibi aynı zamanda içme suyu ihtiyacının da karşılanacağını belirten Bakan Pakdemirli açıklamalarını söyle sürdürdü: "20 bin dekar alanın sulanacak, yaklaşık senelik çiftçimize bu işin ek katkısı minimumda 20 milyon lira gibi katkısı olacak. 600 milyon liralık bir baraj yaklaşık hem baraj hem arıtma tesisi hem de isale hatlarına içeren bir baraj. İki ilçemiz iki beldemiz ve 12 köyümüze de hayat getirecek bir barajımız. Yaklaşık 600 milyon liraya mal oldu. 2, 5 yıl gibi kısa bir sürede de bu barajımızı bitirdik. Barajın bir yandan dolmasını bekliyoruz. Şu an aşağı yukarı yüzde sevilerde doluluklar devam ediyor. İnşallah daha da fazla dolmasıyla beraber bölgeye hayat katacak bu barajın hem içme suyu faydası sağlayacak yarısı içme suyu faydası yarısı da sulama suyu faydası olmak üzere toplamda da 15 milyon metreküp depoluyor olacak. "

Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte doğaya keklik saldı. İHA

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