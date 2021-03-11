Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye açısından her yüzyılın bir lideri vardır, bana göre bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Çeşitli programlar ile HAYGEM Projesi tanıtımı ve sektör toplantısına katılmak üzere kente gelen Pakdemirli, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Pakdemirli, Erzurum'da belediye ve parti teşkilatı hizmetlerinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "AK Parti'miz umudun, cesaretin partisi. Asırlar boyunca kurulan köprünün kilit taşı. Bugün ülkede neyin mücadelesini veriyorsak vatanca, milletçe AK Parti de onların aslında kilit taşı ve kodları." diye konuştu.

AK Parti'nin birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin partisi olduğunu dile getiren Pakdemirli, Türkiye'de AK Parti'nin son kale olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, tüm partilerin hizmet için var olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Tüm partilere saygımız var ama hak ile batılın savaşında doğrunun, hakkın yanında olmak anlamında AK Parti'li olmayı çok önemsiyorum çünkü AK Parti veya Cumhur İttifakı dışındaki siyasete baktığımızda, daha ağırlıklı, yalanın ipine sarılanlarla iftira siyaseti yapanların ve doğru dürüst eleştiri ve çözüm önerileri ortaya koymayanların yaptığı siyaset. Buradaki siyasetin topluma, millete ve kalkınmaya çok önemli faydası olmaz."

AK Parti kongrelerinin bayram havasında geçtiğini söyleyen Pakdemirli, AK Parti'de kavganın olmadığını, kongrelerden sonra birlik, beraberlik ve kardeşliğin devam ettiğini vurguladı.

Yaklaşık 15 yıl AK Parti'nin hiçbir kademesinde çok önemli bir yerinin olmadığını ve günün birinde Cumhurbaşkanı tarafından bakan olarak görevlendirildiğini söyleyen Pakdemirli, "Siz teşkilatlar hizmet edin, göreviniz olup olmadığına bakmayın. Üyelik en önemli göreviniz. AK Parti'li olmak, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşı olmak çok önemli. Türkiye açısından her yüzyılın bir lideri vardır, bana göre bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu sadece ben söylemiyorum, daha yeni seçimi kaybeden Donald Trump, Erdoğan'a 'uluslararası bir siyası oyuncu' diyor. Bu, dışarıdan çok daha rahat gözüküyor. İçeride ister istemez muhalefet olunca bazı şeyler gölgeleniyor. Bugün türlü türlü oyunlara ve sıkıntılara rağmen milletçe Cumhurbaşkanımızın yanında durduğumuz sürece inşallah Cumhurbaşkanımız başarılarına başarı katarak Türkiye'yi daha iyi konuma getirecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, il başkanlarına önemli görevler düştüğünü belirterek, başkanların ve teşkilatın sahada hiç küs AK Parti'li bırakmaması gerektiğini aktardı.

Erzurum'a Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yaklaşık 19 yıllık süre içinde 8 milyar liralık destek verildiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 1,2 milyar lira Erzurum ekonomisine tarımsal destek verdik, bunun aşağı yukarı yüzde 55'i hayvancılık olmak üzere 660 milyon liralık destek verdik. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 476 projeye 50 milyon lira hibe ve 167 bin dekar mera ıslahı yaptık ve 106 milyon yem bitkisi desteği verdik. 9 milyon fidan dikildi, 2 mesire yeri ve bal ormanı yeri yaptık. 11 milyon lira Orman ve Köy İlişkileri kredi ve hibe desteği verdik, 2 bin 500 gelir getirici Türk fidanı ekildi, dikildi ve 4 gölet 11 sulama tesisini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devreye aldık. 23 bin dekar araziyi sulamaya açtık ve 14 taşkın koruma tesisini bu dönemde bitirdik. Sadece Erzurum'a değil 81 ile Cumhurbaşkanımız liderliğinde hizmet etme yarışında, gece gündüz demeden sabah namazından yatsıya kadar mesaimize devam ediyoruz."

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.