Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi görüşmeyle AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nın, Cenabıhakk'ın bir aylık imtihanının neticesindeki mükafat olduğunu belirten Pakdemirli, "Zira ramazan, sabrı öğretir. Açın halinden anlamayı, sıhhatin kıymetini bilmeyi, nimetlere şükretmeyi öğretir. ve yine ramazan, günahlardan arınma ayı olduğu için, bu öğretilenleri öğrendiğimizde de imtihanı geçmiş, bayramı hak etmiş oluruz. Zira Alvarlı Efe'nin dediği gibi "Cürmü günah affola, bayram o bayram ola!" İnşallah her birimiz için bayram, o bayramdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarına değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bayram sevincini yaşayacakken, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, kutsalımıza yapmış olduğu saldırı bütün Ümmet-i Muhammed'i ve insanlığı derinden sarsmıştır. Unutmayalım, zulm ile abad olanın, akıbeti berbat olur. Rüzgar eken, fırtına biçer. Bugün keder, kan, gözyaşı ekenler, yarın bunlardan kaçamazlar. Yüce Mevla'mızın kutsal kitabımızda buyurduğu gibi, şüphesiz zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün diplomatik ve stratejik yollarla bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu bayram arifesinde, İslam coğrafyasında yaşanan bu zulümlerin son bulmasını yürekten diliyorum."

Geçen yıl salgın, meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen 126 milyon tonu aşan bitkisel üretimle, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını aktaran Pakdemirli, memleketi olan İzmir'e de çok önemli kazanımlar sağladıklarının altını çizdi.

Pakdemirli, bu yılın başındaki sel felaketinde, İzmir'i bir çamur deryasının içinde gördüklerine dikkati çekerek, "Burası, Türkiye'nin 3. büyük şehri ama bu manzara İzmir'in sorunlarını yıllardır halının altına süpürenlerin eseridir. Belediyeciliği beceremeyenlerin, hizmet etmeyi bilmeyenlerin, kifayetsizliklerinin eseridir. Ama hem deprem sonrası hem sel sonrası, bunlara hesap soran yok, 'istifa et' diyen, çıt çıkaran yok. İzmir, İzmir'in güzelliklerine ihanet edenlere emanet edilecek bir şehir değildir. İzmir, ideolojik saplantılara malzeme edilemeyecek kadar kıymetli bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'in bütün bu altyapısızlığı ve bakımsızlığıyla, "büyük bir köy" imajından ivedilikle çıkarılması gerektiğini işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"AK Parti İzmir Teşkilatına, her birimize, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bugüne kadar kimi ikna edemediysek, niye ikna edemediysek hepsinin cevabını vermemiz gerekiyor. AK Parti olarak, bütün gayemiz millete hizmetken, bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir bir İzmir içinken, hem de parti olarak bu denli milli ve yerliyken, bu şehirde neden yüzde 38 oy aldığımızın cevabını hepimiz vermeliyiz. ve 2023'e giden yolda, bütün varlığımızı ve gücümüzü ortaya koymalıyız. Çünkü kim ne derse desin, bizim davamızda günün adamı olmak yoktur, bizde adam olmak vardır."

2023 hedeflerine ve seçimlerine adım adım yaklaşıldığını vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarıya giden yolun, parti teşkilatlarımızın çalışmalarından geçtiğini biliyoruz. Allah korusun, sendelersek, üzerimize üşüşecek kargaların, sırtlanların çok olduğunu unutmayalım. Hak ile batılın savaşında 2023 seçimleri, ülkemizin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelen, tarihi bir seçim olacak. Şunu unutmayalım, AK Parti bu milletin derdiyle dertlendiği için 19 yıldır iktidar olmuştur. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı bir kere daha tebrik ediyor, bu mukaddes zamanların milletimizin ve ümmetimizin felahına, ferahına, sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."