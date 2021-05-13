Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı

13.05.2021 00:11
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi görüşmeyle AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi görüşmeyle AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı'nın, Cenabıhakk'ın bir aylık imtihanının neticesindeki mükafat olduğunu belirten Pakdemirli, "Zira ramazan, sabrı öğretir. Açın halinden anlamayı, sıhhatin kıymetini bilmeyi, nimetlere şükretmeyi öğretir. ve yine ramazan, günahlardan arınma ayı olduğu için, bu öğretilenleri öğrendiğimizde de imtihanı geçmiş, bayramı hak etmiş oluruz. Zira Alvarlı Efe'nin dediği gibi "Cürmü günah affola, bayram o bayram ola!" İnşallah her birimiz için bayram, o bayramdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırılarına değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bayram sevincini yaşayacakken, terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, kutsalımıza yapmış olduğu saldırı bütün Ümmet-i Muhammed'i ve insanlığı derinden sarsmıştır. Unutmayalım, zulm ile abad olanın, akıbeti berbat olur. Rüzgar eken, fırtına biçer. Bugün keder, kan, gözyaşı ekenler, yarın bunlardan kaçamazlar. Yüce Mevla'mızın kutsal kitabımızda buyurduğu gibi, şüphesiz zalimler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bütün diplomatik ve stratejik yollarla bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu bayram arifesinde, İslam coğrafyasında yaşanan bu zulümlerin son bulmasını yürekten diliyorum."

Geçen yıl salgın, meteorolojik kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerine rağmen 126 milyon tonu aşan bitkisel üretimle, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını aktaran Pakdemirli, memleketi olan İzmir'e de çok önemli kazanımlar sağladıklarının altını çizdi.

Pakdemirli, bu yılın başındaki sel felaketinde, İzmir'i bir çamur deryasının içinde gördüklerine dikkati çekerek, "Burası, Türkiye'nin 3. büyük şehri ama bu manzara İzmir'in sorunlarını yıllardır halının altına süpürenlerin eseridir. Belediyeciliği beceremeyenlerin, hizmet etmeyi bilmeyenlerin, kifayetsizliklerinin eseridir. Ama hem deprem sonrası hem sel sonrası, bunlara hesap soran yok, 'istifa et' diyen, çıt çıkaran yok. İzmir, İzmir'in güzelliklerine ihanet edenlere emanet edilecek bir şehir değildir. İzmir, ideolojik saplantılara malzeme edilemeyecek kadar kıymetli bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir'in bütün bu altyapısızlığı ve bakımsızlığıyla, "büyük bir köy" imajından ivedilikle çıkarılması gerektiğini işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"AK Parti İzmir Teşkilatına, her birimize, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bugüne kadar kimi ikna edemediysek, niye ikna edemediysek hepsinin cevabını vermemiz gerekiyor. AK Parti olarak, bütün gayemiz millete hizmetken, bütün çalışmalarımız daha yaşanabilir bir İzmir içinken, hem de parti olarak bu denli milli ve yerliyken, bu şehirde neden yüzde 38 oy aldığımızın cevabını hepimiz vermeliyiz. ve 2023'e giden yolda, bütün varlığımızı ve gücümüzü ortaya koymalıyız. Çünkü kim ne derse desin, bizim davamızda günün adamı olmak yoktur, bizde adam olmak vardır."

2023 hedeflerine ve seçimlerine adım adım yaklaşıldığını vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarıya giden yolun, parti teşkilatlarımızın çalışmalarından geçtiğini biliyoruz. Allah korusun, sendelersek, üzerimize üşüşecek kargaların, sırtlanların çok olduğunu unutmayalım. Hak ile batılın savaşında 2023 seçimleri, ülkemizin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelen, tarihi bir seçim olacak. Şunu unutmayalım, AK Parti bu milletin derdiyle dertlendiği için 19 yıldır iktidar olmuştur. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı bir kere daha tebrik ediyor, bu mukaddes zamanların milletimizin ve ümmetimizin felahına, ferahına, sağlığına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Bayram, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika

Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ve Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ve Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı! Dünya katliama sessiz kalınca İngilizce paylaşım yaptı Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Nabil Dirar, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak Süper Lig'de şampiyon olan takım, 415 milyon TL fazla kazanacak 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Hakkari'de 3 sivili şehit eden 'Bahoz' kod adlı terörist öldürüldü Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu Galatasaray taraftarı, Aytaç Kara'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu         
00:17
Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var         
23:45
Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi Müslüman sürücü, yüzlerce İsrailli tarafından sokak ortasında linç edildi         
23:09
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir         
22:43
Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti Oyuncu Büşra Pekin'in babası hayatını kaybetti         
21:49
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı         
20:38
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı         
18:18
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2021 01:44:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli AK Parti İzmir Teşkilatı ile bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement