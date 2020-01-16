Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Almanya'da temaslarda bulunacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "12. Dünya Gıda ve Tarım Forumu" kapsamında gerçekleştirilecek Tarım Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'e gelecek.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Dünya Gıda ve Tarım Forumu, "Herkes İçin Gıda! Güvenli, Çeşitli ve Sürdürülebilir Beslenme için Ticaret" temasıyla bu akşam Almanya'nın başkenti Berlin'de başlayacak.

16-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek foruma, 70 ülkeden tarım bakanları, iş insanları, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlardan temsilciler katılacak. 3 gün boyunca teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınacak. Güncel sorunlara çözüm önerileri dile getirilecek.

Bakan Pakdemirli, "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile bir araya gelmesi beklenen Pakdemirli'nin foruma katılacak Brezilya, Hırvatistan, Moğolistan, Özbekistan tarım bakanları ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.