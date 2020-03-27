Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22... - Son Dakika Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı