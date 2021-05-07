Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Balıkesir'de yangın gözetleme kulesinde iftar yaptı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde iftara katıldı.

Mağaratepe bölgesinde kulenin olduğu alanda orman muhafaza memurları ve orman işçileriyle orucunu açan Bakan Pakdemirli, daha sonra yangın gözetleme kulesine çıktı.

Pakdemirli, buradaki telsiz sistemiyle bölgedeki diğer kulelerdeki personellerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Telsizle orman personeline seslenen Pakdemirli, "Bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir sezon bizi bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.