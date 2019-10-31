Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Belarus'ta
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Belarus'ta

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Belarus'ta

6 saat önce

-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak resmi görüşme Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak üzere Belarus'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye- Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak resmi görüşme Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak üzere Belarus'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Belarus'ta

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Belarus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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