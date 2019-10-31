Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Belarus'ta
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-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak resmi görüşme Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak üzere Belarus'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:42 Kaynak: AA
-Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye- Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı olarak resmi görüşme Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak üzere Belarus'ta bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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