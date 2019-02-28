Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bir Haftada Fiyatları Yüzde 40-50 İndirecek Organizasyon Yaptık

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bir Haftada Fiyatları Yüzde 40-50 İndirecek Organizasyon Yaptık

29 dakika önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konşuması KARABÜK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bin ton bakliyatın satışa hazır olduğunu açıkladı.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konşuması KARABÜK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bin ton bakliyatın satışa hazır olduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:58 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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