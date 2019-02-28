Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bir Haftada Fiyatları Yüzde 40-50 İndirecek Organizasyon Yaptık
29 dakika önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konşuması KARABÜK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bin ton bakliyatın satışa hazır olduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:58 Kaynak: AA
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