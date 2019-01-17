Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Bir İlke İmza Atacak
15 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir ilke imza atacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, bir ilke imza atacak. İlk kez bir Türk Tarım Bakanı, Almanya
'da düzenlenecek olan Tarım Bakanları Zirvesi'nde bir ara oturuma başkanlık yapacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak ve 11. Berlin
Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere 17-19 Ocak tarihleri arasında Almanya'da olacak. Zirvede bir ilki de gerçekleştirecek olan Bakan Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek. Böylece 22 ülke ve AB
tarım bakanlarının yer alacağı oturuma ilk kez bir Türk Tarım Bakanı başkanlık etmiş olacak.
Programı kapsamında diğer ülke tarım bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Bakan Pakdemirli, ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanlığı ile "Tarım Alanında Mutabakat Zaptı" imzalayacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:49 Kaynak: İHA
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