Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı Destekleme Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı Destekleme Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak.

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak. 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödenecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

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