Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı Destekleme Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak.
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli: "Buzağı destekleme ödemeleri 11-18 Ocak'ta yapılacak. 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon lira ödenecek."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:22 Kaynak: AA
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Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
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