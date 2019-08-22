Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10...
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:36 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"
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