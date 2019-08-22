Son Dakika Haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10...

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları) Eğer borsadaki seyir 10 liranın altına düşecek gibi olursa devlet olarak, TMO olarak girer müdahale ederiz. İnciri de izleriz. İncirde de tedbir almamız gerekirse onunla ilgili de bakarız ama orada da piyasa iyi görünüyor"

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:36 Kaynak: AA
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