Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/ - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması -Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapması Pakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunması Pakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Gümüşhane'de program çıkışında vatandaşlara fidan dağıtması

-Bakan Pakdemirli'nin Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda süt maketinin açılışını yapması

Pakdemirli'nin Gümüşssu fabrikasında incelemelerde bulunması

Pakdemirli'nin Bayburtta tarım arazisinde incelemelerde bulunması

Pakdemirli'nin Bayburt Valiliği ve belediyesini ziyaret etmesi

Pakdemirli'nin Bayuburtta çiftçilerle buluşması GÜMÜŞHANE/Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gümüşhane ve Bayburt'da tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulundu - GÜMÜŞHANE/

Bekir Pakdemirli, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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