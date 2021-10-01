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Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi - Son Dakika

Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi

01.10.2021 20:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre, yem ve enerji gibi birçok emtiada dünya fiyatlarının arttığını ancak tarımsal destekler ve alım fiyatlarıyla çiftçinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, çiftçinin maliyet artışlarından endişe etmeden tohumunu toprakla buluşturmaya...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gübre, yem ve enerji gibi birçok emtiada dünya fiyatlarının arttığını ancak tarımsal destekler ve alım fiyatlarıyla çiftçinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, çiftçinin maliyet artışlarından endişe etmeden tohumunu toprakla buluşturmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Biga'da belediyeyi ziyaret eden Pakdemirli, fuar alanında bu yıl 15'incisi düzenlenen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Pakdemirli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin tarım alanı bakımından dünyada 31'inci sırada olmasına rağmen tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk on içinde yer aldığını ifade etti. Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal destekler ve etkin müdahale alımları uygulanmaya başladığını, son 3 yılda tarımsal desteklerin yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

Küresel iklim değişikliği ve salgın sürecinin tarım ve gıda piyasalarını ciddi anlamda etkilediğine dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emtiada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gönüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin yanında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii bu makro gelişmelerin arkasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

Elektrikli traktörde seri üretim hazırlığı

Pakdemirli, tarımsal alanda verilen desteklerle tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, bu yılın ilk 6 ayında da ortalama yüzde 4,7 büyümeyle ekonomiye güç kattığını ifade ederek, tarımsal hasılanın geçen yıl 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını kaydetti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ülkesi olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları belirtti:

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetleri yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktörümüzün inşallah seri üretimine önümüzdeki yılın ocak ayında başlıyoruz.

Önümüzdeki hafta lansmanını yapacağımız Elektronik Hayvan Takip Sistemimiz yani diğer adıyla Elektronik Küpe ülkemizin milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemi. Sistem sayesinde büyükbaş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık dönemleri ve beslenme yapıları yakından takip edilecek. Böylece hayvancılıkta BİG DATA'ya ulaşmış olacağız."

Pakdemirli, konuşmasında Çanakkale'de tarıma son 19 yılda 13,8 milyar lira destek ve yatırım yaptıklarını, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 200 milyon lira hibe ödendiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, fuarın açılış kurdelesini kesti.

Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi
Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Enerji, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ÇANAKKALE - Bakan Pakdemirli, çiftçilerden maliyet artışlarından endişelenmemelerini istedi - Son Dakika
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