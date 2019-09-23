Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası...
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık."
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