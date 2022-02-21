Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

21.02.2022 15:28
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

YORUMLAR
500
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı

Bekir Pakdemirli, Koronavirüs, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 CHP'li vekilden enflasyon açıklaması gündem olan AK Partili vekile abaküs önerisi: Kargoya vereceğim!
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:38:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement