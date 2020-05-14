Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçi ve tarım emekçilerine alkışlı destek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle çiftçi ve tarım emekçilerine evinden alkışlarla destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli ve çocuklarıyla Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçi ve tarım emekçilerine evinden alkışlarla destek verdi. Bakan Pakdemirli, çiftçilerin yılda bir gün değil sürekli anılması gerektiğini ve pandemi döneminde Türkiye çiftçisinin iyi üretim performansı sayesinde hiçbir üründe problem yaşanmadığını vurguladı. Pakdemirli, "Her dönemde, ne olursa olsun Türk çiftçisi milletini aç bırakmadı. Savaşlarda, yoklukta, kıtlıkta, İstiklal Harbi'nde Türk çiftçisi milletini aç bırakmamış, karnına taş bağlamış, öküzünü, öküz arabasını satmış, gerekiyorsa kendini tarlaya koşmuş ama eninde sonunda bu milletin ihtiyacını karşılamıştır. Pandemi sürecinde perakende, gıda üretimi ve lojistik sektörü ile çiftçiler iyi bir sınav verdi. Türkiye'de tüm paydaşlar gıda güvenliği ve tedariğinin sağlanması için çok çalıştı" şeklinde konuştu.

Türk çiftçisine inandıklarının altını çizen Pakdemirli, "Türkiye'deki üretim gücümüz ve buradaki performansımız tüm dünyada anlatmaya değer. Yurt dışı toplantılarımızda bize bunu nasıl başardınız diye soruyorlar. Biz de Türk çiftçisine inandık, güvendik ve onların arkasında durduk onlar da yaptı diyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli de ramazan ayında iftar sofrasında yemek varsa, sahur sofrasında zeytin görülüyorsa bunların çiftçiler sayesinde olduğunu kaydetti.

(İHA)