Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı Adası'nda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altında.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den İmralı Adası'ndaki yangına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı Adası'nda çıkan yangına ilişkin, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık." dedi.

Pakdemirli, Antalya'daki Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen "8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda, Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Yangına sabah saatlerinden itibaren hemen müdahale edildiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz, 2 dozerle yangına müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıktı. Cezaevinden uzakta bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, İmralı Adası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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