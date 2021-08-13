Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şiddetli yağışlara karşı uyarı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşırı yağışların olabileceğine dikkat çekerek Rize, Ordu, Giresun, Trabzon illerinde sel, heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren, Rize'de yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)