Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "tağşiş ve taklit" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "tağşiş ve taklit" açıklaması Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş ve taklitle mücadele konusunda cezai yaptırımları yükselten, gerektiğinde meslekten mene kadar giden cezaları içeren bir paketi TBMM gündemine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş ve taklitle mücadele konusunda cezai yaptırımları yükselten, gerektiğinde meslekten mene kadar giden cezaları içeren bir paketi TBMM gündemine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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Bakan Pakdemirli, 1,5 ay önce annesini kaybeden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye makamında taziye ziyaretinde bulundu.

İzmir'in, gönlünde ayrı bir yeri olduğunu, Kovid-19 sürecinde uzak kaldıklarını ancak İzmir'le irtibatı koparmadıklarını, yatırımları takip ettiklerini belirten Pakdemirli, yakın zamanda bakanlığını ilgilendiren bir yatırım paketiyle ilgili İzmir için de çalışma yapıldığını kaydetti.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"İzmir'e ne yapsak azdır. Ege'nin ve Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisi. Tahmin ediyorum Kovid-19 sürecinden sonra da anlaşılacak ki İzmir, muhtemelen Türkiye'nin en değerli kenti haline gelecek. Herkes şu veya bu şekilde İzmirli gibi yaşamayı öğrenmek için İzmir'e yerleşmeye çalışıyor. İzmir'imiz daha değerli, refahı daha yüksek, daha fazla yatırım alan ve cazibe merkezi şehir haline gelecek diye düşünüyorum. İl başkanıma tekrar başsağlığı diliyorum." dedi.

Bir gazetecinin, taklit ve tağşişli ürünlere yönelik yasal düzenleme hazırlıklarıyla ilgili sorusu üzerine Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Kanunlar aslında yeterli. Kanun 'tağşiş ve taklit yapamazsın' diyor. Cezai müeyyidelerde eksik var, görünen o. Yasa tasarısı çalışması yaptık ve Meclis'imize gönderdik. Meclis'imiz de bununla ilgili yasa tasarısını olgunlaştırdı. İnşallah bu meclis dönemi kapanmadan Meclis'ten taklit ve tağşişle ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten mene kadar giden cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz.

Son dönemde yapmış olduğumuz ifşalarla bu konuda hem üretici hem tüketici tarafından bir farkındalık yarattık. Geçenlerde İzmirli bir üreticimiz 'Sayın Bakanım Allah sizden razı olsun' dedi. 'Ne oldu ?' dedim. Zeytinyağı üretiyor. Dedi ki 'Bizim 375 liralık zeytinyağını oteller almıyordu, 120 liralık karışık yağ alıyordu, şimdi hepsi sıraya girdi almaya başladılar. Çünkü siz ifşaları eksiksiz her ay yapıyorsunuz.' dedi. İşi sıkı takip edeceğiz, fırsatçılara, gıdadaki dolandırıcılara müsaade etmeyeceğiz."

İl Başkanı Sürekli ise Pakdemirli'ye ziyareti için teşekkür ederek, "Ülkemiz ve İzmir için tarım ve orman alanında çok önemli icraatlar yapıyorsunuz. İzmir'in gururu oldunuz." ifadelerini kullandı.

Bekir Pakdemirli, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 'tağşiş ve taklit' açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
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