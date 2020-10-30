Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde

30.10.2020 19:47
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan kadınla telefonda görüştü.

Bakan Pakdemirli, kadına, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi.

Kadının, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

Bekir Pakdemirli, Seferihisar, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem bölgesinde - Son Dakika


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