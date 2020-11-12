Bakan Pakdemirli: "Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık"

12.11.2020 15:14

Bakan Pakdemirli: "Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık" Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan...

Bakan Pakdemirli: "Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık"

İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını yaparak, 5.4 milyon hektar alanda 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Diğer bir deyişle, Eskişehir ilimizin yüzölçümünün 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırmış olduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen Tarım ve Orman Sektöründeki Hedefler ile Konulara Yönelik Çözüm Önerileri Toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığı ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün her dönem için vazgeçilmez, stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde pek çok ülkede rafların boş kaldığını söyleyen Pakdemirli, "Ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Son 2 yılda tarımsal hasılamız yüzde 46 artışla, 277 milyar liraya ulaştı. 48,9 milyar dolar tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 içindeyiz. TÜİK tarafından en son açıklanan 2020 yılı 2. çeyrek büyüme rakamlarında, tarım orman sektörü yüzde 4 büyüme ile birçok sektörün önünde gelişme gösterdi. Son 2 yılda bitkisel üretimimiz yüzde 8 artışla, 124 milyon tona ulaştı. Toplam üretimde 8,7 milyon ton ilave artış oldu" dedi.

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde ihracatçı bir ülke olduğunu ifade eden Pakdemirli, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3,7 milyar dolardan, 18 milyar dolara yükseldi. Son 18 yılda toplam 220 milyar dolar ihracat yaptık, 72 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 ülkeye, bin 827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında, pandemiye rağmen ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak, 14,6 milyar dolara ulaştı.

"Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık"

Son 18 yılda, ormancılık faaliyetlerinde gurur veren çalışmalara imza attıklarını kaydeden Pakdemirli, "Son 18 yılda, önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1.5 katını yaparak, 5.4 milyon hektar alanda 5.1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Diğer bir deyişle, Eskişehir ilimizin yüzölçümünün 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırmış olduk. Orman varlığımızı; 20.8 milyon hektardan, 22.7 milyon hektar alana ulaştırdık. Ülkemizi, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler ligine çıkarttık. Yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı ağaçlandırdık. Bu yıl, orman yangınlarında ilk kez İHA'ları kullanmaya başladık" dedi.

"Millet olarak yek vücut olmamız çok kıymetli"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde tüm Türkiye'yi yanında hissettiklerini söyledi. İzmir iş dünyası tarafından başlatılan "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası için teşekkür eden Köşger, "Maalesef doğal afetler yaşanıyor. Olmamasını temenni ederiz ama oldu. Millet olarak yek vücut olmamız, İzmirli olarak bir dayanışma içine girmemiz çok kıymetli. İzmirlilere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir geleceğinde tarım sektörünün çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise başta gençler olmak üzere toplumda tarım girişimciliğini teşvik etmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Tarım ve gıda sektörünün geleceğin stratejik sektörü olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, "Tarım ve gıda sektöründe küresel başarı için mutlu üreticilere ihtiyacımı var. Genç nüfusun ilgisinin de sektöre çekilmesi, sektörde küresel başarı için önemli" dedi.

Pandemi sürecinde bazı sektörlerin üretime ara vermediğini hatırlatan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Pandemi sürecinde dünya, sağlık ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Tarım sektörü üretime hiç ara vermedi. Alım garantili tarım ürünleri üretimi, sektörün geleceği açısından çok önemli" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli: Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık
Bakan Pakdemirli: Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık
Bakan Pakdemirli: Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık
Bakan Pakdemirli: Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık
Bakan Pakdemirli: Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık

Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Tarım, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli: 'Eskişehir'in 4 katı kadar bir alanı ağaçlandırdık' - Son Dakika


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